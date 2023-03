Aggredì una dottoressa Rintracciato e denunciato

di Pier Giorgio Ruggeri

Ha procurato danni al Pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po, spaventato pazienti e minacciato il personale, provocato l’interruzione delle attività di soccorso, messo le mano addosso a un medico e poi se ne è andato. Ma è stato identificato e denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato al termine di una breve indagine condotta dai carabinieri di Casalmaggiore. I fatti sono questi.

Il 29 gennaio un 22enne litiga con i propri parenti, sferra un pugno a un vetro e si ferisce. I congiunti lo portano subito al Pronto soccorso, dove il giovane, che sta perdendo sangue da una mano, pretende di passare davanti a tutti per essere medicato. Respinto e messo in attesa perché davanti ha altre persone che hanno sintomi più gravi e necessitano di assistenza immediata, il 22enne dà fuori di matto, minaccia verbalmente e mette le mani addosso a una dottoressa, getta a terra tutto quel che trova e costringe il personale ad allontanare dalla stanza nella quale si trova tutte le persone in attesa, per metterle in sicurezza. Quindi il giovane viene isolato in quella stanza, mentre vengono chiamati i carabinieri. Ma il giovane, dopo aver preso a pugni e calci la porta della stanza dove stava si trovava, fino ad aprirla, minaccia di nuovo tutti i presenti e chiede ancora di passare davanti, ma anche questa volta riceve un netto rifiuto e allora se ne va, affermando che si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale di Parma, cosa che effettivamente ha fatto.

Pochi minuti più tardi al pronto soccorso arriva una pattuglia dei carabinieri che, saputo quanto successo e le intenzioni del ferito, chiede informazioni all’ospedale di Parma, dove il giovane effettivamente si era recato e lo ottiene le sue generalità. Al termine delle indagini il 22enne è stato denunciato.