Aggredì un vicino di casa a Montescano: 8 anni dopo l'arresto ai domiciliari

Anche se sono già passati ben otto anni, è scattato l'arresto, ai domiciliari. L'accusa riguarda infatti un episodio specifico, avvenuto nel 2015 a Stradella, ma il Tribunale di sorveglianza di Milano, in considerazione anche di comportamenti successivi, ha disposto la misura restrittiva nei confronti di M.G., 51 anni, alla quale hanno ora dato esecuzione i carabinieri della Compagnia di Stradella. Gli stessi militari intervenuti quella notte, verso le 2, di otto anni fa nelle case Aler di Stradella, dove l'uomo all'epoca abitava, per una lite di vicinato. Un episodio violento, nel quale l'uomo si era armato di un bastone in ferro per sfondare la porta di casa del vicino col quale aveva discusso, facendo scattare a suo carico le accuse per danneggiamento aggravato. Poi ha cambiato casa, trasferendosi a pochi chilometri, sempre in Oltrepò pavese, a Montescano. Ma nel frattempo avrebbe anche proseguito con altri successivi episodi di danneggiamenti, molestie e disturbo, anche legati a ubriachezza, tanto da far prendere al giudice di Sorveglianza la decisione di porlo agli arresti domiciliari, nella sua attuale abitazione a Montescano.