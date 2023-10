Addio alla madre di Pamiro: "Si è uccisa per il dolore"

"Mia moglie è morta perché non sopportava più questo immenso dolore". Franco Pamiro, 82enne padre del professore trovato morto in un cantiere il 29 giugno 2020 e adesso vedovo perché la moglie Marialuisa (Marisa) Belloni, 72 anni, si è tolta la vita martedì, a poche ore dal funerale della donna si ritrova nuovamente travolto dagli ultimi, tragici, avvenimenti. "Mia moglie soffriva tremendamente. Ci vedevamo tutti i giorni e anche martedì è avvenuta la stessa cosa. Lei è arrivata a casa mia alle 16.35 e subito dopo io sono uscito perchè dovevo andare a Telelombardia a registrare una trasmissione sempre dedicata alla vicenda di nostro figlio Mauro".

Quando è rientrato a casa?

"Alle 19.16 e ho trovato mia moglie morta. Ho immediatamente chiamato il 112. In breve sono arrivati i carabinieri che mi hanno mandato fuori casa perché loro dovevano controllare tutto".

E lei che cosa ha fatto?

"Avevo freddo e sono andato in un locale al caldo. Lì mi raggiungevano le telefonate dei carabinieri che hanno voluto la password della telecamera per sbloccarla e controllare le immagini. Hanno anche telefonato a Telelombardia per verificare che io fossi stato effettivamente là".

I vigili del fuoco sono arrivati alle 20.15 per recuperare la salma, lei che ora è rientrato in casa?

"Tutto è finito all’una di notte. Poi ho potuto cominciare a pensare ai funerali".

Le esequie si sono svolte ieri mattina nella chiesa della Santissima Trinità. C’era molta gente...

"Sì, non mi hanno lasciato solo. Ho visto volentieri le persone amiche e anche tanta gente che non conoscevo".

C’era la preside della scuola di suo figlio.

"Sì, la dirigente Paola Orini che ho conosciuto in occasione dell’istituzione delle borse di studio intolate alla memoria di mio figlio. Mi ha abbracciato".

Ci sembra che non ci fosse nessuno della famiglia di sua nuora e neppure la stessa Debora..

"Ero davanti, ma mi hanno riferito che nessuno dei parenti della famiglia di mia nuora e neppure lei si sono fatti vedere".

Adesso che succede?

"Continuerò la mia battaglia per arrivare alla verità sulla morte di nostro figlio. Non ci siamo rassegnati all’archiviazione disposta dal tribunale lo scorso mese. Io e mia moglie avevamo appuntamento con i nostri avvocati per il 3 novembre. Adesso ci andrò da solo. Ma non è mia intenzione lasciar perdere. Andrò avanti: Mauro non si è suicidato".