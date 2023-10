Addio a Tino Giupponi: "Grande uomo di cultura"

Lodi piange Tino Gipponi. Grande conoscitore e critico d’arte, ma anche curatore di mostre, fin dagli anni Sessanta, è scomparso domenica all’età di 87 anni e in città ha lasciato un vuoto incolmabile. Giupponi era stato anche assessore alla Cultura di Lodi, nella giunta Montani, all’inizio degli anni Novanta ed era universalmente apprezzato. È stato inoltre presidente di premi letterari, del Museo della stampa e autore di volumi dedicati agli artisti, oltre che di cataloghi. Ha curato, nel 2021, una mostra dedicata ad Ada Negri, nel 150esimo dalla nascita della poetessa. Aveva frequentato le scuole a Crespiatica, dove l’attuale sindaco Carlo Alberto Rizzi, commenta: "Se ne va un lodigiano cultore delle arti, testimone della storia del Novecento e del territorio. Gipponi era profondamente legato a Crespiatica dove, in piena guerra mondiale, frequentò la scuola elementare ai tempi della maestra Angela Minestra (affettuosamente chiamata Angiolina)".

"Indelebile – aggiunge – resta il ricordo del 2002 quando Gipponi, "tornando a casa" come ebbe modo di dire, ricordò la storia di Maria Teresa Moretti, giovane di 12 anni uccisa il 30 novembre 1944 in cascina Casaletti a Crespiatica da una raffica di mitra aerea. Proprio nel 2002 la scuola elementare di Crespiatica fu dedicata alla memoria della giovane e Gipponi, testimone di quei giorni, portò il suo ricordo di quella triste pagina di storia lasciando un segno indelebile e profondo a tutta la comunità di Crespiatica". Duccio Castellotti, presidente della Fondazione Banca popolare di Lodi, aggiunge: "Perdiamo un referente autorevole del mondo della cultura, ma soprattutto un amico. Scrittore, critico d’arte, collezionista, organizzatore di mostre, ha svolto una lunga e disinteressata attività culturale in campo artistico, letterario e storico al servizio della comunità, è stato un autorevole consulente della nostra Fondazione per le attività artistiche e culturali". Il funerale domani alle 14 nella chiesa dell’Ausiliatrice. P.A.