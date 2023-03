Addio a Mina Zacchetti Edicolante e animalista

Si è spenta la storica edicolante Mina Zacchetti (nella foto). La 96enne non si era mai sposata e ha dedicato la vita al prossimo e al lavoro. Il paese la piange. "È stata un’antesignana degli animalisti. Era sempre accompagnata da cani e gatti – ricorda con affetto la gattara Virginia Bescapé – Chi ama gli animali, ama anche le persone. E spero che questo messaggio passi alle nuove generazioni. Già in tempo di guerra e poi per tutta la vita Mina ha aiutato sempre tutti, famiglie, soldati, persone in difficoltà. Di recente aveva adottato un cane sfortunato, nonostante lei fosse già fragile, pur di non lasciarlo solo". La somagliese da giovane aveva un negozio di alimentari abbinato all’edicola in piazza del Popolo, poi l’edicola in via Manzoni. "Se eri giù di morale, oltre al giornale Mina ti metteva sul banco il suo sostegno". La nipote Ivana Zacchetti oggi porta avanti l’eredità animalista. Le esequie domani alle 9.30 nella chiesa di Somaglia.

P.A.