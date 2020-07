Lodi, 5 luglio 2020 - Domenica scorsa la “spiaggia di Lodi“ in localtà Cava era così piena che le auto arrivavano fino alla provinciale Lodi - Boffalora e c’è stato chi ha dovuto rinunciare a trascorrere la giornata sul fiume. Per molte famiglie il greto dell’Adda a monte di Lodi è tornato ad essere, ancora più di prima, un luogo sicuro, dato che c’è spazio a sufficienza per il distanziamento sociale imposto dalla pandemia, gratuito, fresco e sostanzialmente pulito dove trascorrere qualche ora in relax.

Un’alternativa alle piscine ad ingresso contingentato e alla code per il weekend fuori porta. Anche se la pandemia non fa così paura da rinunciare alle ferie. «Per le ferie tornerò in Sicilia da mia madre, sempre che mi facciano ‘entrare’ nella mia terra – testimonia Giovanni Celestre –. Intanto tutti i sabato vengo qua sul fiume, la domenica evito perché c’è troppa gente. Paura per il Covid? No, come la Spagnola è venuto e se ne andrà; c’è troppa gente paranoica. Spiace che siano morti tanti anziani ma un virus come Ebola sarebbe stato peggio". "In genere cerchiamo di venire qui durante la settimana perché nel week-end è pieno di sudamericani – spiega Giovanni Gibelli, sul fiume con la moglie –. Noi abbiamo sempre in auto la mascherina, cerchiamo di stare a distanza ma poi ci sono gruppi di persone, sia sul fiume che altrove, che incontrano gli amici, fanno grigliate, con baci e abbracci. Per le ferie andremo in Puglia da un lido di parenti. Mi informerò perché penso che dovremo ‘registrarci’ nel comune in cui andremo: una tutela giusta. Laggiù, al mare, gli spazi sono già ampi ma sappiamo che molta gente ha disdetto e credo che il problema non sia tanto la paura quanto la recessione, che è già evidente. Lavoro nella grande distribuzione e la gente oggi limita la spesa". "Veniamo qua perché siamo in sei, non costa niente, stiamo belli larghi, facciamo il pic nic e poi c’è verde e pulito e ci piace - afferma Marina Copes, con accanto la figlia Sophie -. L’acqua alta dell’Adda aumenta anche l’area in cui ci si può bagnare lontano dalla corrente. In agosto, se non cancellano i voli, andrò in Francia dal mio compagno. Sophie invece andrà in Grecia, dove, ad oggi, risultano che facciano test anti-Covid a campione: ha effettuato una prenotazione con la cancellazione gratuita. In Italia i prezzi di villeggiatura e voli interni sono troppo cari. Abbiamo anche provato due domeniche ad andare in gita in Liguria ma, per i lavori in corso, passi le giornate in coda in auto". «Io farò le ferie qui, perché quest’estate lavoro - afferma Gabriella Agosti -. Comunque avrei un po’ di paura ad andare via, a causa del coronavirus: qua sul fiume siamo distanti e va bene così". La novità sono i cartelli fissi, sulla strada di accesso, che avvisano che sono vietati i fuochi (ma ieri c’era un gruppo che grigliava sotto le piante) e quelli invece provvisori distribuiti lungo il gerale da Roberto Cantinotti, il volontario che spesso va a pulire la “spiaggia“ dai rifiuti abbandonati, che invitano la gente a portarsi a casa i resti del pic-nic.