Acquisto tra i campi di mais In monopattino a comprare la droga Intercettata cerca di farla franca

di Paola Arensi

"Non mi funziona il monopattino e non riesco a fermarmi", poi si disfa della droga, ma viene raggiunta e scoperta. Nei giorni scorsi i poliziotti della Questura di Lodi hanno eseguito un insolito controllo e contravvenzionato, per detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale, una donna. Secondo gli inquirenti la lodigiana, percorrendo diversi chilometri in monopattino, in stradine di campagna di Lodi, aveva appena acquistato cocaina da pusher magrebini. Spacciatori che erano nascosti nei campi di mais. La polizia si è però accorta del suo passaggio in monopattino e ha cercato di vederci chiaro, intimandole l’alt. A quel punto l’interessata ha cercato di evitare gli accertamenti di rito incenando un malfunzionamento del monopattino: "Scusate, è rotto, non riesco a fermarmi" ha chiarito, guardando gli agenti. Poi, oltrepassata la pattuglia, approfittando di una curva presente lungo la strada, l’interessata ha buttato nel campo di mais attiguo un involucro di cellophane che teneva nel reggiseno. Ma è stata vista.

A quel punto la squadra mobile ha raggiunto la donna per verificare l’accaduto e lei stessa è saltata giù dal mezzo, che era ancora in movimento, facendolo schiantare contro una recinzione di una cascina, nelle immediate vicinanze. Gli agenti l’avevano però vista disfarsi della droga, poi risultata essere un grammo, nel campo e hanno quindi recuperato l’involucro, facendo scattare la sanzione. La conducente del mezzo a due ruote non è quindi comunque riuscita a farla franca.