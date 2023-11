Accertamento sugli illeciti partito da una dipendente

È partita dalla segnalazione di una dipendente di Asm l’inchiesta della Guardia di Finanza su presunti illeciti amministrativi tra cui appalti irregolari e indebita percezione di denaro pubblico per fini privati che ha coinvolto anche San Genesio con l’ingegner Gianluca Di Bartolo e Nausica Donato (entrambi ai domiciliari). Ingegnere e progettista di alcune delle commesse pubbliche sulle quali si sta indagando, Di Bartolo è fondatore e amministratore della Civiling Lab di San Genesio di cui è socio anche l’europarlamentare leghista Angelo Ciocca, non coinvolto nell’indagine. Agli arresti anche Nausica Donato, responsabile unico del procedimento del Comune di San Genesio e Uniti.

"Di Bartolo e Donato – ha commentato Ciocca – hanno sempre dimostrato, nel loro operato, capacità e correttezza, non manifestando mai attaccamento al denaro. Con Di Bartolo abbiamo costituito una ‘stp’: una società tra professionisti, nella quale ognuno agisce in modo autonomo". E in modo autonomo ha sempre agito anche Asm che, invece, soprattutto le forze di opposizione avrebbero voluto poter guidare politicamente. Come accaduto poco prima delle elezioni regionali, quando la consigliera di amministrazione Elisabetta Fedegari allora candidata per Fratelli d’Italia ha presentato un servizio innovativo: il decoro del centro storico affidato a una task-force di sole donne. "Soltanto negli ultimi tempi la maggioranza sta prendendo le distanze da alcuni atteggiamenti di Asm - ha detto Alice Moggi di Pavia a colori –, noi è da 4 anni che facciamo le pulci a via Donegani che ha ottenuto l’affidamento in house del contratto di igiene ambientale, del verde e della sosta. Se si affida in house un servizio per risparmiare, però, non è corretto poi chiedere una variazione di bilancio e più soldi per emergenze che non sono tali. Invece per il verde è stato affidato un contratto di manutenzione e poi è stato chiesto quasi un altro milione per delle potature che non sono l’eccezionalità".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti tra il Comune e Asm è stata la decisione di occuparsi della gestione della piscina di Bereguardo, dopo aver ritenuto in perdita occuparsi di quella di via Folperti. "Abbiamo attivato tutte le disponibilità tecniche – ha detto il sindaco di Bereguardo Luigi Leone – per dare una soluzione a una piscina importante per il territorio che non è stato possibile effettuare a Pavia. Vogliamo servire la comunità e collaborare con associazioni di disabili del territorio, non capisco l’ostilità nei confronti di un progetto". E, di recente, è emerso che Asm ha affidato per 108mila euro alla srl di Maurizio Pappalardo, ex carabiniere che ha ricevuto la benemerenza civica l’anno scorso, l’incarico di effettuare controlli per i prossimi tre anni.