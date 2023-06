A Pandino tira dritto e si ribalta più volte A Ripalta Nuova anziana finisce nel fosso

di Pier Giorgio Ruggeri

SORESINA

Insulti, poi minacce e botte. Certificati da testimoni e Pronto soccorso. E la questione finirà davanti al giudice, con due denunce. Chi pensava che tutto sarebbe finito al termine della gara tra i 16enni della Soresinese e della Romanese (4-5 per la cronaca) giocata il 28 maggio a Soresina, si sbagliava di grosso perché la partita ha avuto un epilogo, anzi due. Al termine del match due ragazzi si sono pesantemente insultati. Uno dei due ha messo in dubbio la moralità della mamma dell’altro ed è successo un parapiglia, con intervento dei rispettivi genitori che, anziché calmare le acque e riprendere i figli per le parole del tutto fuori luogo e anti-sportive, hanno aggiunto un carico pesante, aggravando la situazione.

Addirittura il padre di uno dei due ragazzi ha prima picchiato il rivale e poi preso per il collo la mamma dello stesso. Il tutto davanti ai carabinieri, che cercavano di riportare la calma. Alla fine in Pronto soccorso sono finiti il ragazzo e la mamma che, una volta medicati, si sono rivolti all’avvocato Giovanni Passoni di Crema per stilare una denuncia, anzi due. "Siamo stati picchiati entrambi – dice la mamma del sedicenne insultato e aggredito – Mio figlio è stato colpito dal padre del ragazzo allo zigomo e poi questa persona, non contenta, mi ha pure preso per il collo".

Di qui le denunce. L’avvocato Passoni ha depositato l’atto al Tribunale dei minori di Brescia a carico del minore per lesioni volontarie personali e poi la stessa denuncia nei confronti del padre ma al Tribunale di Cremona.