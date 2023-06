7 persone denunciate per furto in discarica di Castelleone: tra loro anche donne e stranieri 7 stranieri denunciati per furto aggravato in discarica di Castelleone. Le telecamere hanno acquisito immagini che hanno portato all'identificazione di 7 persone tra cui uomini e donne. Rubati elettrodomestici, giocattoli, borse, TV e altro.