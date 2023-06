650 firme contro impianto di rifiuti a Maleo: la protesta dei cittadini

Sono 650 le firme raccolte nel fine settimana, dal comitato “BiometaNo“ di Maleo, contro il già autorizzato e nascente, impianto locale, previsto in località Cascina nuova a Maleo. "Una realtà che porterà circa 60mila tonnellate di rifiuti (forsu-frazione umida) all’anno, con aumento del passaggio dei mezzi pesanti e sorgerà su 40mila metri quadrati, a 500 metri dal centro abitato" incalzano gli attivisti. La raccolta firme proposta sabato e domenica, ha raccolto adesioni di residenti in paese ma anche nei centri limitrofi, sotto la loggia di piazza XXV aprile, "con esito importante, che esprime il dissenso della gente ed è stata ben portata avanti dal Comitato" come ha rimarcato il gruppo di minoranza Maleo insieme (Giovanni Anelli, Gianfelice Leggieri e Fabio Dadda). La petizione va a rafforzare la richiesta del ritiro dell’autorizzazione presentata, la settimana scorsa, in Provincia e in Prefettura, dallo stesso sodalizio. Sono le mosse finali del comitato che, in generale, in merito a questo genere di insediamento, ha anche chiesto un tavolo allargato istituzionale, alla presenza dell’Associazione nazionale comuni italiani, per far fronte ad eventuali altre richieste.

"Le istituzioni ora non possono rimanere indifferenti. Nessuno ha mai chiesto un parere a chi si sarebbe trovato l’impianto in casa!" ha aggiunto l’opposizione. In conferenza dei servizi, inoltre, il solo ente che si era opposto al progetto, era il Comune di Maleo che, a seguire, non è riuscito a trovare modo per fare ricorso al Tar. L’opposizione invece incalza l’amministrazione comunale perché, a proprio dire, non ha informato abbastanza e ufficialmente i malerini e avrebbe potuto fare di più. Da qui l’esposto in Prefettura, per verificare che il sindaco abbia fatto il necessario. La raccolta firme prosegue anche on-line.

Paola Arensi