30enne nordafricano sorpreso dai carabinieri mentre cerca di fuggire in Autogrill, arrestato

Trentenne cerca di sfuggire ai carabinieri per evitare l’arresto e si barrica in autogrill, ma viene sorpreso e fermato. Sul 30enne nordafricano interessato dall’arresto, pendeva un ordine di carcerazione per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio e spaccio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Codogno, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno fatto parecchia fatica a rintracciarlo e trovarlo, ma poi non se lo sono lasciati sfuggire. Il fuggiasco ha cercato di nascondersi nell’area di servizio, davanti a dipendenti e clienti attoniti, dell’Autogrill di Somaglia ovest. I militari però lo hanno visto entrare dal retro e hanno circondato la zona. Tanto che l’uomo, pur avendo cercato vie di fuga, non è riuscito a scampare alle manette. E ora si trova rinchiuso nel carcere Cagnola di Lodi. I militari lo hanno rintracciato perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Lodi. P.A.