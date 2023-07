30-40enni con disturbo dello spettro autistico, ora vivono da soli, "Si sentono a casa"

"Siamo riusciti a lasciare andare i nostri figli perché li abbiamo visti accolti

con amorevolezza

e passione: si sentono

a casa". Mamma Patrizia Mostosi riassume così

il pensiero suo e degli altri genitori che hanno creduto nel progetto, faticando tanto

a realizzarlo e sognandolo dal 2014, che ha permesso a persone tra i 30 e i 40 anni con disturbo

dello spettro autistico

di lasciare la casa d’origine e andare a vivere da soli. "Per noi è stato

un sollievo: eravamo troppo apprensivi

per lasciarli andare

ma anche esausti per l’accudimento. È stupendo vedere persone che per natura non si relazionano cercarsi e aiutarsi".

P.A.