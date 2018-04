Legnano (Milano), 19 aprile 2018 - Cambia l’assetto del Consiglio comunale: dalla prossima seduta entrerà in aula Stefano Quaglia, di Legnano Futura, che dopo il riconteggio dei voti e la riammissione ufficializzata questa mattina dal Tar andrà ad occupare il posto che oggi è occupato da Ernesto Bernasconi, consigliere comunale della Lega. Si conclude così una procedura che aveva preso il via subito dopo il voto della scorsa primavera: Quaglia aveva infatti chiesto il riconteggio delle schede, consapevole che sarebbe bastato poco per poter trovare spazio in un consiglio comunale dal quale era stato inizialmente escluso.

Il conteggio aveva condotto a verificare 4 delle 48 sezioni elettorali della città: da queste quattro sezioni sono infine risultati due voti che non erano stati conteggiati alla lista Legnano Futura e che sono stati sufficienti per sancire l’elezione. Dopo il lungo iter burocratico la documentazione è già arrivata in comune e dunque l’avvicendamento avverrà in occasione della seduta già fissata per il prossimo 24 aprile. Cosa cambierà negli equilibri in aula? Quaglia aveva sostenuto con Legnano Futura la candidatura di Gianbattista Fratus e dunque, almeno sulla carta, non dovrebbe cambiare nulla. In realtà Quaglia ha già fatto capire che secondo gli accordi presi in campagna elettorale alla sua lista dovrebbe toccare un assessorato. Sull’altro fronte il sindaco Gianbattista Fratus ha invece sottolineato che il contributo da parte di Legnano Futura dovrà essere assicurato, ma che non ci sono posti in giunta disponibili. Tutto questo capita mentre risulta “vacante” l’assessorato allo Sport che sino a poche settimane fa era occupato da Alan Rizzi, poi volato in Regione Lombardia con un incarico da sottosegretario