Zaino, Ipad e borsa del medico rubati: nella campana dei vestiti usati

Non c’erano solo abiti usati nella campana per il recupero abiti usati, ma anche lo zaino con un Ipad e gli oggetti da poco rubati in un’autovettura poco distante e, a sorpresa, la "valigia del medico", una borsa trafugata qualche mese fa a un professionista e contenente attrezzature mediche per migliaia di euro e le chiavi di due preziose auto d’epoca dello stesso medico. A questo ritrovamento e alla restituzione al legittimo proprietario sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Legnano dopo aver seguito le tracce di un tablet da poco rubato. Lo scorso 3 novembre un cliente di un ristorante di via per Busto Arsizio a Legnano una volta uscito dal locale ha trovato infranto il il finestrino della sua auto e lo xzaino scomparso. Seguendo il segnale del tablet, gli agenti sono arrivati sino campana dei vestiti usati. Così tutto è stato

restituito al legittimo proprietario, come la borsa con attrezzature mediche, sottratta a luglio a un medico di Corbetta. P.G.