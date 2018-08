LEGNANO (Milano), 23 agosto 2018 - Nell'elenco dei casi di infezione da virus West Nile che si stanno registrando con particolare intensità

in queste settimane in diverse regioni del Nord Italia ci sono anche due pazienti lombardi, di cui uno - un 74enne di Pregnana Milanese

ricoverato all'ospedale di Legnano - colpito in maniera particolarmente grave. Continua a migliorare invece il 56enne di Rho

ricoverato nel Nuovo ospedale della Apuane a Marina di Massa in Toscana, dove si trovava in vacanza da appena un giorno quando ha

cominciato ad accusare i primi sintomi. Gli esami hanno confermato la positività al virus che, vista la tempistica, si suppone sia stato

contratto in Lombardia, spiegano dall'Ausl locale. Il paziente è finito in ospedale il 6 agosto scorso, e nel giro di poco le sue

condizioni sono peggiorate a seguito di un'encefalite.

Ora sta meglio e dovrebbe essere dimesso entro fine mese, fanno sapere dalla struttura. Per il 74enne di Pregnana, ricoverato a Legnano dopo essere arrivato in pronto soccorso lunedì notte, le condizioni rimangono gravi. E' in

prognosi riservata. Anche lui ha sviluppato un'encefalite. Non respirava in autonomia ed è stato sottoposto a tracheotomia. Fino a ieri non era in piena coscienza. Di lui si sono presi cura prima in Rianimazione e poi nel reparto di Malattie infettive per i necessari approfondimenti, e ora è nelle mani dei neurologi della struttura. Sebbene non ci sia ancora l'ufficialità, sarebbe confermata la positività al virus del Nilo. In queste ore, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, per il paziente è in corso la verifica

dei danni neurologici riportati che rischiano di essere molto seri.