Volano tegole dal tetto Palazzina evacuata

Nel pomeriggio di martedì, tre famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in via Statuto 10, a Samarate, dopo che è stata accertata una situazione di grosso rischio. A preoccupare è un muro portante, la cui stabilità dovrà essere verificata da un ingegnere, a cui il Comune ha già affidato l’incarico. Al momento le persone residenti nella vecchia palazzina non possono rientrare nelle proprie abitazioni. L’allarme è scattato martedì, quando le forti raffiche di vento hanno staccato dal tetto alcune tegole e parti della grondaia, cadute nel cortile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il sindaco Enrico Puricelli. Dopo un primo sopralluogo con i vigili del fuoco, la Protezione civile e i tecnici comunali, è stato deciso per precauzione l’allontanamento delle tre famiglie, complessivamente dodici le persone evacuate. Tra queste, alcuni anziani hanno trovato ospitalità dai propri parenti, mentre per il nucleo più numeroso, formato da quattro persone, l’amministrazione comunale ha trovato una sistemazione in una struttura B&B. R.F.