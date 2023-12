Viva le “merende matematiche”. La maxi-sfida conquista gli studenti

Da tempo la scuola secondaria di primo grado Aldo Moro ha affiancato alle lezioni laboratori e aule attrezzate ad hoc. Così l’invito del liceo scientifico Grassi a partecipare all’iniziativa delle "merende matematiche", portata avanti da Roberto Minervini, ha raccolto l’entusiasmo di studenti e docenti. Le docenti di matematica dell’Aldo Moro, hanno accompagnato quattro squadre di studenti e studentesse di terza, affiancati da un piccolo gruppo di alunni e alunne di seconda. La competizione, che ha visto la partecipazione di studenti di tutte le scuole medie cittadine, è stata caratterizzata da tanta collaborazione e da momenti in cui si sono alternate concentrazione ed euforia. La fase finale è stata emozionante, le quattro squadre dell’Aldo Moro hanno conquistato il primo, il secondo, il terzo e il sesto posto. Un piccolo errore nell’inserimento dei punteggi aveva decretato una classifica diversa, poi rettificata, tributando alla scuola l’intero podio. Grande l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze che hanno vissuto un momento di crescita personale in cui hanno potuto sperimentare l’importanza della cooperazione e del lavoro di team. Le docenti, soddisfatte dei risultati, continueranno il percorso intrapreso, l’obiettivo per la scuola ora è quello di contribuire a diminuire il divario di genere nello studio delle discipline scientifiche e i primi traguardi sono stati già raggiunti, il numero di ragazze che hanno partecipato alla proposta del Grassi ne è un esempio. E proprio le merende matematiche, un appuntamento che prosegue da anni nel liceo di via Croce sono un esempio di come cresca l’attenzione per queste discipline tra i ragazzi delle scuole superiori che si ritrovano per sfide logiche e algebriche condividendo poi una dolce merenda in compagnia.

Sara Giudici