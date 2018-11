Albairate (Milano), 3 novembre 2018 - Non si ferma l’allarme sicurezza sulla linea Albairate-Saronno. Lo conferma l’ennesima aggressione, subita questa volta da una studentessa di 21 anni. Di recente erano comparsi dati impietosi a proposito della linea S9, che da Albairate procede verso Milano passando per Gaggiano, Trezzano, Cesano Boscone e Corsico. Gli ultimi studi, infatti, la indicano come la meno sicura della Lombardia, con un numero di aggressioni che si aggira tra le sette e le dieci ogni giorno, davanti in questa speciale e drammatica classifica rispetto a tutte le altre linee regionali. A cominciare dalla S8 (Milano-Carnate-Lecco) e dalla S7 (Lecco-Molteno-Monza-Milano), che completano il podio in questa graduatoria.

A farne le spese sono i viaggiatori, come nel caso della tentata violenza sessuale ai danni della giovane, ma anche il personale viaggiante, che deve fare i conti quotidianamente con insulti, minacce e, in certe occasioni, anche vere aggressioni fisiche. Dopo la pubblicazione dei dati, Regione Lombardia aveva acceso i riflettori sul problema, suggerendo la possibilità di istituire tavoli territoriali per la sicurezza e di dotare il personale viaggiante, quindi controllori e capotreno, di microtelecamere. Senza dimenticare che Trenord sta già studiando alcuni interventi in questo senso, a cominciare dall’implementazione dei sistemi di videosorveglianza.

La situazione della linea S9 era persino stata portata all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Salvini dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un recente incontro tra i due. Ma anche le associazioni pendolari hanno alzato la voce. La MiMoAl ha indicato nei controlli insufficienti e nel fatto che sempre più spesso le stazioni vengano abbandonate a loro stesse, le principali cause di insicurezza tra i viaggiatori.

Intanto questi continuano a subire le conseguenze della carenza di personale e di mezzi, come dimostrano i fatti di mercoledì pomeriggio. La studentessa ventunenne protagonista suo malgrado degli eventi è salita a bordo del treno ad Albairate, sedendosi in una carrozza vuota. Poco dopo è stata avvicinata da un egiziano, che ha iniziato a masturbarsi davanti a lei, per poi seguirla tentando di violentarla quando la giovane è fuggita in cerca di aiuto. Per fortuna la ragazza è riuscita a divincolarsi e a raggiungere un passeggero, che ha allertato il capotreno. Quando il convoglio si è fermato l’aggressore ha provato a scendere senza farsi notare, ma la ragazza e il capotreno l’hanno indicato ai carabinieri arrivati sul posto, e così l’uomo è stato inseguito e fermato da un appuntato. Ora l’egiziano si trova nel carcere di San Vittore.