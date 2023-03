Violento litigio fra gli operai Un ferito al cantiere Vetropack

BOFFALORA

Momenti di tensione al cantiere della Vetropack di Boffalora sopra Ticino. Ieri pomeriggio, verso le 14, sono dovuti intervenire i Carabinieri, un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate e anche l’automedica a causa di un violento litigio tra gli addetti alle maestranze. A un certo punto della discussione un uomo avrebbe colpito l’altro con una martellata costringendo i presenti ad allertare i soccorsi. Fortunatamente il 30enne colpito non era in condizioni critiche. È stato medicato sul posto e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli in codice verde. I carabinieri della stazione di Magenta sono rimasti al cantiere di via Magenta per raccogliere le testimonianze dei colleghi presenti e ricorstruire l’accaduto.

Da chiarire, in particolare, i motivi del litigio. La vicenda potrebbe continuare solo in seguito alla presentazione della querela da parte della persona offesa, anche se tutto dipenderà dai giorni di prognosi che i medici decideranno al momento della dimissione. I lavori al cantiere procedono spediti e non manca molto alla conclusione del grande polo industriale che sorgerà su un’area di circa 350mila metri quadrati su territorio boffalorese.

G.M.