Legnano (Milano), 17 settembre 2019 - Inizio di settimana da dimenticare per i titolari e i dipendenti della boutique di abbigliamento "Vinicio". All'interno del negozio di piazza Gianfranco Ferrè sono infatti arrivati nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 settembre i ladri, che hanno portato via merce per diverse migliaia di euro oltre ad aver causato un danno molto ingente. Quello dei ladri all'interno della boutique di abbigliamento "Vinicio" è diventato un triste classico. Un classico che ha fatto balzare la boutique di piazza Gianfranco Ferrè in vetta a una classifica poco lusinghiera, ovvero quella dei negozi maggiormente bersagliati dai malviventi.

L'ultimo colpo è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì, quando una banda si è introdotta nella nota boutique legnanese di abbigliamento distruggendone l'ingresso con un veicolo. Un meccanismo ormai tristemente noto per i titolari e il personale di questo esercizio commerciale. "Ormai abbiamo quasi perso il conto - commentano amaramente dal negozio -. Siamo fra i più bersagliati, non sappiamo più cosa fare per tutelarci da ladri e malviventi di ogni genere". "Non sappiamo come abbiano fatto a disattivare i pistoni idraulici che bloccano l’ingresso alla piazza” affermano dal negozio.

E in effetti molti sono gli aspetti poco chiari di questa vicenda. Primo fra tutti proprio come i ladri siano potuti entrare in automobile in un’area che teoricamente dovrebbe essere off limits proprio ai veicoli. Un altro aspetto particolare riguarda l’assoluta noncuranza della presenza delle telecamere di videosorveglianza: ce ne sono ben tre sistemate esattamente sul percorso che hanno compiuto i malviventi l’altra notte. “Vinicio” è una boutique che può senza dubbio far gola a diverse bande di ladri, visto che al proprio interno ha borse, scarpe e capi d’abbigliamento che arrivano a costare anche diverse migliaia di euro. Marchi noti in tutto il mondo, griffe di alta moda che di giorno attirano clienti con grandi capacità di acquisto e la notte a volte malviventi con capacità di scasso. In queste ore si sta facendo il conto dei danni, che è molto ingente. Sul caso indagano i carabinieri. Cristiana Mariani