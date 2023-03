Villeggianti sui laghi varesini ma i camerieri se ne sono andati

Il turismo in provincia di Varese è tornato sui livelli pre-Covid, come dimostrano gli ultimi numeri disponibili, quelli relativi al 2022, quando sono stati più di 2 milioni i pernottamenti, dato di poco inferiore a quello del 2019. L’effetto pandemia dunque è stato superato, ma c’è uno strascico lasciato dal Covid che risulta ancora difficile colmare, ovvero la perdita delle professionalità nella ristorazione e nell’accoglienza. I lunghi periodi di lockdown avevano spinto tra 2020 e 2021 molti operatori di ristoranti e hotel a cercare un nuovo lavoro, cambiando completamente settore. Se ne sono andate così persone formate e con esperienza, che già nel 2022 era risultato difficile sostituire. Una tendenza che si ripropone anche quest’anno: a pochi mesi dal via alla stagione estiva (le cui prospettive sono positive) sono molte le posizioni aperte nei locali della provincia. A complicare le operazioni di selezione del personale anche la concorrenza di due realtà vicine a Varese come la Svizzera, dove gli stipendi sono ben più alti, e Milano, che attrae in particolare i giovani. Il "My Job Day" promosso dagli Enti Bilaterali al Palace di Varese lo scorso 16 marzo è stata un’occasione importante per mettere in comunicazione domanda e offerta: più di 150 i colloqui effettuati. I profili più ricercati sono cuochi e pizzaioli, a seguire camerieri e barman. L.C.