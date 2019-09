Milano, 8 settembre 2019 - Momenti di paura, oggi pomeriggio verso le 17.30, a Villa Cortese, nel Milanese. Un uomo è entrato nella chiesa di San Vittore, in via Patrioti, e, mentre erano in corso alcune cerimonie di battesimo, ha dato fuoco ad un confessionale per poi fuggire. La chiesa è stata subito evacuata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. Nessuna traccia, finora, del piromane.

