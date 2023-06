Vigili del fuoco salvano gatto incastrato nell'auto e poi subito all'opera per incidente stradale

Due mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti, verso le 14.30 di ieri, in via Ugo Foscolo a Cisliano per salvare un gatto. La testa del felino era rimasta incastrata nella protezione della scocca del motore. I vigili hanno sollevato e stabilizzato l’auto per poi procedere a svitare la protezione liberando il gatto riconsegnato sano e salvo alla proprietaria. Quello di ieri è stato uno dei tanti interventi che i vigili del fuoco compiono quotidianamente per salvare animali in difficoltà. Non sono passati che pochi minuti da quell’intervento e l’allarme per i vigili del fuoco è suonato nuovamente. Questa volta per un incidente stradale lungo la provinciale 31 a Mesero. Di fronte al tiro a volo si sono scontrate frontalmente due auto e tre persone hanno riportato ferite lievi. Ssul posto Croce Bianca e Inter Sos Padana Emergenza.