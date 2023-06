Vigili del Fuoco rimuovono albero caduto in Viale Europa a Varese

È stato rimosso dai vigili del fuoco l’albero caduto in viale Europa ieri mattina intorno alle 7. L’intervento è durato alcune ore, il viale, un’arteria stradale importante in città, è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire taglio, rimozione e messa in sicurezza. La strada è tornata percorribile dopo le 11, sul posto i vigili urbani di Varese che hanno gestito la viabilità consentendo il ritorno alla normalità della circolazione. Per alcune ore ci sono stati problemi con rallentamenti e incolonnamenti lungo altre vie nella zona, percorsi alternativi alla chiusura del tratto in viale Europa. L’albero cadendo ha colpito parzialmente un’auto in transito, incolume l’automobilista.