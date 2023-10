Vigilanza rinforzata e più controlli: "Al Luna Park solo per divertirsi"

Luna Park blindato? Certamente no, ma dopo i disordini dell’ultimo fine settimana amministrazione comunale, polizia locale e organizzatori della manifestazione legnanese hanno deciso di intensificare i sistemi di controllo per impedire che la festa venga rovinata da bande di ragazzi in cerca di un “campo di battaglia“ capace di garantire loro anche un ampio pubblico.

Mentre procedono le indagini, che già hanno portato a identificare alcuni dei giovani protagonisti dei disordini e della rissa di sabato sera, da questo fine settimana saranno dunque ulteriormente rinforzati i presidi di vigilanza per garantire la massima sicurezza al Luna Park.

Oltre all’incremento delle forze dell’ordine, aumenterà anche la presenza di vigilanza interna assoldata dai giostrai, che porteranno da otto a sedici l’organico, mentre l’amministrazione comunale aumenterà la dotazione della security che, nel corso della manifestazione, sarà di cinque uomini il venerdì sera e i festivi, di sei uomini il sabato sera e di 9 nelle serate del 31 ottobre e dell’1 novembre.

"Voglio essere chiaro: al Luna Park si viene soltanto per divertirsi e stare insieme comportandosi secondo le regole del vivere civile. Nessun altro tipo di comportamento sarà in alcun modo tollerato – ha detto ieri il sindaco, Lorenzo Radice –. Non possiamo permettere che chi vuole trascorrere delle serate di svago in compagnia degli amici corra dei rischi per colpa dell’inciviltà di qualcuno".

Il piano sicurezza prevede, dall’inaugurazione ufficiale di sabato 21, un filtro all’entrata, che avverrà sul viale con accesso dal Toselli, con il controllo del contenuto di borse e zaini prima dell’ingresso, attraverso i varchi, all’area occupata dalle giostre. Nel periodo di maggior accesso (dal 26 ottobre al 5 novembre) è prevista l’installazione di contapersone in entratauscita. Il sindaco ha firmato poi anche due distinte ordinanze, che vietano la vendita per asporto e la somministrazione dei superalcolici, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglia di vetro.

La prima riguarda le bancarelle del Luna Park, la seconda interessa tutti i tipi di attività ricompresi nell’area tra via per Canegrate, via Alberto da Giussano, la stazione, la Ztl Mauro Venegoni, corso Italia, area Cantoni, largo Tosi, via Gilardelli, via Guerciotti, viale Gorizia e via Castello. Questa seconda ordinanza varrà dal 20 ottobre al 12 novembre nelle giornate di venerdì, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 15 fino alle 3 del giorno successivo.