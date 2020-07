Milano, 30 luglio 2020 – “I 5 Stelle provano a sabotare un’opera che il territorio attende da tempo”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, è tornata a parlare della discussa superstrada Vigevano-Malpensa, questa volta per attaccare la presa di posizione – definita “ideologica” - del M5S. Nelle scorse settimane, infatti, i pentastellati avevano annunciato come l’intenzione del ministero delle Infrastrutture fosse quella di riprogettare l’intera opera, partendo dal presupposto che al ministro Paola De Micheli (sponda Pd) “quella strada, così com’è, non va bene”. Da qui la dura presa di posizione della Terzi: “I 5 Stelle si confermano una volta di più nemici della Lombardia e del suo sviluppo sostenibile. Il tentativo di bloccare l’iter della Vigevano-Malpensa è inaccettabile. Ipotizzano soluzioni progettuali stravaganti con un solo obiettivo: sabotare la realizzazione di un’opera che il territorio attende da tempo”.

“L’avvio della procedura approvativa del progetto definitivo per il primo stralcio risale al 2009 – prosegue Terzi -, sono trascorsi undici anni e invece di recuperare i ritardi, non imputabili in alcun modo a Regione, ecco che il M5S mette i bastoni tra le ruote alla superstrada, infrastruttura fondamentale per potenziare l’accessibilità all’aeroporto di Malpensa dal quadrante ovest milanese ed efficientare il sistema viabilistico lombardo anche in vista delle Olimpiadi”.

“A inizio luglio Regione, attraverso una delibera, ha confermato i pareri regionali favorevoli già espressi nel 2009 e nel 2017 - ha aggiunto Terzi -. Anas era ripartita con la procedura approvativa, e ora ci troviamo a dover fare i conti con questa posizione ideologica da parte della principale forza di governo: è assurdo. Ci auguriamo poi che Regione non venga esclusa da eventuali vertici con Anas e Ministeri: sarebbe uno sgarbo istituzionale ingiustificabile”.