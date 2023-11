Via le vetture in sosta in piazza Riconoscenza: passa il trenino natalizio

"Piazza Riconoscenza, o della Ciocchina, e via Portici sono due dei luoghi iconici della città: da sabato e sino a fine gennaio, saranno senza auto in sosta". Lo annuncia l’assessore al Commercio Mimmo D’Amato (nella foto), anticipando i contenuti di una sperimentazione che ha già iniziato a far discutere. "Abbiamo preso questa decisione – spiega – in collaborazione con il Duc. L’obiettivo è valorizzare adeguatamente quest’area della città interessata dalle installazioni e dagli eventi natalizi. Tutto il programma di iniziative in vista del Natale, predisposto in sinergia coi commercianti, ha l’obiettivo di incrementare l’attrattività della città sia per i saronnesi che per i residenti nei comuni limitrofi alle prese con lo shopping natalizio". Non solo: eliminare le auto in sosta nelle due piazze è essenziale per il passaggio del trenino natalizio. Per le auto dei residenti una soluzione alternativa: "I residenti in piazza Riconoscenza e via Portici e i titolari di pass Ztl Arp potranno utilizzare gratuitamente gli stalli a pagamento in via Tommaseo e via Gianetti". S.G.