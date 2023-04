Via le barriere al parco I giochi saranno inclusivi

Partono oggi i lavori al parco giochi di via Plati a Turbigo, che sarà oggetto di un rinnovamento all’insegna dell’inclusione sociale. Il piano dei lavori, il cui costo complessivo ammonta a circa 50mila euro, prevede di abbattere le barriere architettoniche e di dotare l’area di giochi che potranno essere usati anche da bambini con diversi gradi di abilità. "Un lavoro di fondamentale importanza per i nostri bimbi – ha tenuto a sottolineare il sindaco, Fabrizio Allevi – Inoltre rappresenta il miglioramento di un luogo di aggregazione per il rione Arbusta. Aspettiamo le famiglie con i loro bimbi sui nuovi giochi per quest’estate".

I lavori dovrebbero durare alcuni mesi e il parco essere disponibile a inizio giugno. Alla base dell’intervento, spinto da Regione Lombardia, l’obiettivo di favorire i processi di socializzazione e di integrazione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo, di riflesso, a una maggiore integrazione delle famiglie.

C.S.