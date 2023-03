Via Cadorna, tornate a circolare le auto Lavori conclusi con un giorno d’anticipo

La chiusura parziale del traffico in viale Cadorna per la risistemazione dell’impianto pubblico di illuminazione era prevista anche per la giornata di oggi, domenica, e invece, come solo raramente capita, i lavori si sono conclusi con un deciso anticipo, tanto che l’importante viale di accesso alla città non sarà oggetto di alcuna limitazione e dunque normalmente percorribile. Il lavoro di rifunzionalizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, inizialmente organizzato su due giornate, si è infatti chiuso in poche ore, tanto che nella mattinata di ieri gli operai avevano già lasciato la zona e chiuso il cantiere riaprendo la direttrice al traffico. Va ricordato che in questa zona si è intervenuti, così come sta succedendo in tutte le zone della città, all’indomani dell’affidamento a Enel X delle opere di riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, malgrado in questa direttrice si sia intervenuti in maniera radicale già nel 2016, quando l’intera struttura del viale venne modificata ricostruendo ex novo anche il sistema di illuminazione. P.G.