Via alla distribuzione del kit annuale di sacchi per la raccolta dei rifiuti

Si apre domani e terminerà sabato la distribuzione gratuita del kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sia per i cittadini che per le utenze non domestiche (aziende, uffici, negozi, bar, ristoranti, attività artigianali, etc.), la dotazione consiste in 50 sacchi semitrasparenti gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica, 100 sacchi in mater-bi per rifiuti organici (umido) e il calendario della raccolta differenziata 2023. La distribuzione avverrà nella sede dell’Apad (Associazione pensionati anziani Dairago) con ingresso da via Torino. Questi i giorni e gli orari in cui si potrà accedere per ritirare il kit: domani, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 16.45 alle 19, sabato dalle 10 alle 16.