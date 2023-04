Verso la parità di genere Dieci milioni in voucher per la certificazione

di Lorenzo Crespi

È stata l’occasione per riflettere su un tema di crescente attualità e un approfondimento utile a ricevere preziose informazioni sulle opportunità per le aziende che promuovono la professionalità e le competenze delle donne operanti al loro interno.

Ha riscosso particolare interesse l’incontro al centro Congressi Ville Ponti “Verso la Certificazione della parità di genere: governance“, promosso dalla Camera di commercio Varese con Unioncamere Lombardia e il supporto della Regione.

"Valorizzare la componente femminile nell’azienda è una scelta non solo virtuosa in un’ottica di sviluppo sociale, ma che può anche garantire delle opportunità economiche all’impresa. Questo purché si colgano appieno le competenze e le capacità operative femminili", ha detto Ilaria Broggian, presidente del Comitato imprenditoria femminile promosso dalla Camera di commercio varesina, dando il via all’incontro che ha costituito l’occasione per presentare il bando regionale da 10 milioni per le aziende che decidono di incamminarsi sul percorso della certificazione della parità di genere. Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale, il cui valore varia in relazione al numero di dipendenti. Diversi gli obiettivi: ridurre il divario retributivo di genere, aumentare le opportunità di crescita professionale e favorire la conciliazione famiglia-lavoro.

"Un incontro che rientra quindi, a pieno titolo – ha continuato Broggian – nell’attività del Comitato imprenditoria femminile nel pieno rispetto del programma Next Generation dell’Unione Europea, dove l’empowerment femminile è una priorità". Il comitato è stato ricostituito recentemente, a fine 2021, con l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria femminile in un momento in cui anche i dati, allargando lo sguardo a livello europeo, dicono che l’Italia ha un ritardo cronico da recuperare. Nel 2022 in provincia di Varese sono nate 232 imprese a guida femminile, con una crescita lieve rispetto all’anno precedente, portando il numero complessivo a circa 12mila: sono il 20,7% del totale e occupano oltre 36mila persone.

La provincia di Varese ha un tasso di occupazione femminile che nel 2022 è sceso al 58,7%, rispetto al 60% dell’anno precedente. La terra dei laghi è in linea col dato lombardo (59%) e al di sopra del nazionale (51%).