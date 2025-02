Verifiche sul traffico. Tutto da riprogrammare

Salta la commissione e viene rinviato anche il Consiglio comunale: mancavano all’appello alcuni documenti. A seguito di richiesta di integrazioni da parte degli uffici tecnici competenti, che ritengono necessaria un’ulteriore verifica sulla proposta di deliberazione del Pgtu e sui relativi allegati, e non esistendo una scadenza perentoria per la trattazione e l’approvazione del documento, i presidenti della commissione 4 Giacomo Pigni e del Consiglio comunale Umberto Silvestri, infatti, hanno ritenuto di annullare sia la seduta della commissione (sarebbe dovuta andare in scena giovedì) e il consiglio comunale convocato invece per il prossimo 11 febbraio. A quanto pare, infatti, mancavano nella documentazione recapitata alcune delle osservazioni e controdeduzioni che i consiglieri avrebbero dovuto esaminare in previsione dei già citati appuntamenti. Per mettere i consiglieri nella condizione di visionare i documenti nella loro completezza e con le normali tempistiche previste dal regolamento, sia la Commissione e sia il Consiglio saranno riprogrammati. P.G.