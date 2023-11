Velocità e mancate precedenze. Così aumentano gli incidenti

Da quattro anni l’amministrazione comunale ha istituito un tavolo trasversale e permanente tra il comando di polizia locale e l’Ufficio tecnico, con la finalità di monitorare e affrontare le criticità viabilistiche, anche in fase di progettazione. Domenica è stata la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, un’occasione per valutare i dati sull’incidentalità e sul lavoro costantemente svolto a Parabiago in tema di controllo e sicurezza.

I dati del 2023 hanno confermato che la causa predominante dei sinistri stradali sono: velocità sostenuta, mancata precedenza, cambiamento di direzione di marcia incauto e senza i corretti accorgimenti. Comportamenti che si rilevano in misura maggioritaria ad ogni analisi.

La Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada si arricchisce pertanto di momenti che aiutino a soffermarsi sull’importanza di evitare questi comportamenti scorretti, che minano la vita di tutti quando non si rispetta il codice della strada.

Venerdì il Comando di polizia locale ha dato il via, in sinergia con gli altri dell’Asse del Sempione, a un’operazione di controllo partendo da piazza della Vittoria, davanti al Comune, per dirigersi nei punti viabilistici più trafficati e avviare azioni preventive, tra cui l’utilizzo dell’etilometro per effettuare l’alcol test.

Il comandante Angelo Imperatori ha incontrato ieri i ragazzi dell’Istituto Maggiolini al teatro della biblioteca civica, per un momento di formazione esperienziale: i ragazzi, ai quali si è chiesto di condividere l’esperienza con familiari e amici in veste di ambasciatori della sicurezza stradale, sono stati protagonisti provando a camminare tra birilli stradali, con occhiali che simulano lo stato di visibilità e reazione quando si assumono sostanze stupefacenti o alcol.

Christian Sormani