Vasche di laminazione, lavori fermi per mancanza di materiale

Lavori fermi con le quattro frecce per mancanza di materiale. Fa pensare quanto emerso nell’ultima assemblea aperta al pubblico sulle vasche di laminazione che è andata in scena in queste ore a San Vittore Olona. L’aumento di costi ha bloccato di fatto i lavori di ultimazione delle bocche di presa. Erano diversi giorni che nel cantiere fra Parabiago e San Vittore Olona non lavorava nessuno. Nell’assemblea è stato ribadito a più riprese che i lavori riprenderanno la prossima settimana. A causa dei costi le varianti che riguardano i canali interni alle vasche non saranno più in calcestruzzo, ma in terra. E’ stato poi ribadito che i lavori termineranno entro l’anno. Un’opera infinita quella della realizzazione delle Opere di laminazione delle piene del Fiume Olona, che di fatto s’inquadra nel sistema di opere per la messa in sicurezza del territorio situato nel tratto di pianura dell’Olona, fino alla città di Milano, come previste dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Il valore dell’appalto eseguito da Aipo è stato di 7 milioni di euro per i soli lavori delle vasche, ma l’opera costerà complessivamente circa 18 milioni di euro. Un progetto prevede due vasche che sorgeranno sulle sponde del fiume tra San Vittore e Parabiago. A Canegrate varianti come la realizzazione di un’area golenale a Cascinette, nell’area a verde agricolo compresa tra il fiume e la roggia molinara. Si pensa poi alla piantumazione del verde considerato che i bacini realizzati misurano 720mila metri cubi complessivi, di cui 363mila circa nel bacino di mezzo e 359mila in quello di valle occupando un’area di 346mila metri quadrati. In caso di piene del fiume, grazie anche a quattro aree golenali aggiuntive, potranno accogliere 900mila metri cubi di acqua di piena in eccesso, evitando esondazioni nei territori a valle. Per controllare meglio i lavori la Regione ha istituito un tavolo di monitoraggio delle opere con la compartecipazione dei comuni. Ch.S.