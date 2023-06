Vasca di via Gorizia Progetto piscina ai raggi X Sul tavolo il nodo gestione

di Paolo Girotti

Di certo c’è che il progetto di ristrutturazione e la proposta di partenariato sono già passati al vaglio della Giunta in questi ultimi giorni, saranno oggetto di discussione in due commissioni consigliari convocate questa settimana e che, se la proposta sarà considerata soddisfacente, segnerà la gestione futura dell’impianto natatorio di viale Gorizia per vent’anni dopo la "gestione ponte"" che riguarderà il prossimo biennio: per avere tutti gli altri particolari e capire come sarà strutturata la "piscina che verrà", però, bisognerà attendere le già citate commissioni.

Si è concluso in questi giorni, infatti, il percorso che aveva preso il via nel 2019 con il primo "disastro" che aveva colpito l’impianto natatorio Villa, vale a dire i crolli e poi la verifica strutturale che avevano costretto alla chiusura di una delle vasche e della parte più datata dell’edificio di via Gorizia. Si può dire che tutto sia partito da lì, dalla consapevolezza di un impianto che, più volte rattoppato, non poteva più nascondere i suoi limiti.

Scartata l’ipotesi di un primo progetto di ristrutturazione, succedutesi negli anni successivi un’altra serie di eventi negativi che avevano messo a dura prova la gestione dell’impianto legnanese, si è arrivati solo pochi mesi fa anche alla seconda, decisione definitiva che era maturata negli anni, bilancio negativo dopo bilancio negativo: la messa in liquidazione di Amga sport, la società che ha gestito negli anni l’impianto legnanese e quello di Parabiago, è stato infatti il passo decisivo che ha aperto la strada alla nuova soluzione, vale a dire la gestione pubblico-privato da realizzare attraverso il ricorso a un partner esterno. Lo scorso anno era arrivata in Comune una proposta firmata da Castiglione piscine e allora aveva preso il via anche l’ultimo atto di questo percorso, con la verifica dei documenti e tutti i passaggi formali del caso: giovedì sarà la commissione sport già convocata in aula consigliare e che avrà come argomento principe "illustrazione progetto e proposta di partenariato pubblico-privato relativo alla realizzazione del nuovo impianto natatorio, con annessi provvedimenti conseguenti" a far cadere definitivamente il velo.