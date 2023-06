VARESE: Deragliamento treno merci, nessuna conseguenza pericolosa

VARESE

Il treno merci deragliato nella galleria Sasso Galletto trasportava materiale tossico e infiammabile, fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze pericolose. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l’intera giornata di mercoledì per recuperare i vagoni e portarli all’esterno. Su quanto accaduto, ieri i rappresentanti dei vigili del fuoco e del comparto sicurezza di Fns Cisl dei Laghi hanno diffuso un comunicato con il quale sollecitano alcuni interventi per la sicurezza. Scrivono "Da anni ci battiamo affinché vengano forniti i giusti supporti (attrezzature, automezzi e uomini) per contrastare eventuali emergenze sulla tratta". Quindi sollecitano di accelerare l’iter burocratico per l’acquisto di un veicolo da soccorso speciale per il quale la Regione ha messo già a disposizione fondi. Inoltre rilanciano "la proposta di creare presso la stazione ferroviaria di Luino (dove vi sono ampi spazi abbandonati) un polo di soccorso ferroviario". R.F.