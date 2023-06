Varese, Carabinieri in azione contro lo spaccio di droga nel Parco Pineta: 14 arresti e 67 bivacchi smantellati

Carabinieri ancora una volta in azione contro lo spaccio di droga nelle aree boschive del Parco Pineta. Nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, nell’ambito delle attività disposte dal comando provinciale di Varese volte al contrasto del fenomeno, è stata condotta una vasta operazione, con l’impiego di militari della Compagnia di Saronno supportati da personale dello Squadrone Cacciatori "Calabria". Luogo oggetto dei controlli la zona boschiva in località "Pianbosco", che si trova nel territorio comunale di Venegono Superiore. I militari hanno rastrellato palmo a palmo l’area boschiva, trovandosi davanti ad un bivacco chiaramente utilizzato dagli spacciatori, dove hanno fermato e tratto in arresto un marocchino di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale. Il 43enne è stato trovato in possesso di 100 grammi circa di sostanza stupefacente tipo eroina, 80 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina e 90 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish, nonché di 600 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le attività di controllo proseguiranno nelle zone boschive interessate dal fenomeno, prestando particolare attenzione anche all’attività di prevenzione volta a scoraggiare il fenomeno del consumo di stupefacenti. A contrasto dello spaccio sono attivi sul territorio del varesotto e del comasco dallo scorso aprile gli squadroni dei cacciatori Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia. In due mesi nel corso dei servizi svolti congiuntamente con i militari delle locali stazioni sono state arrestate 14 persone e denunciate altre 13, smantellati ben 67 bivacchi, costruiti dagli spacciatori nei boschi come riparo, sequestrati 2 chilogrammi circa di sostanze stupefacenti, 3 armi comuni da sparo, munizioni ed armi bianche, nonché circa 30mila euro di denaro contante.Lorenzo Crespi