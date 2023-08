Vandalismi per strada dopo aver bevuto troppo Tre finiscono nei guai

Una serata in discoteca, forse un drink di troppo e poi all’uscita dal locale l’euforia fa salire la voglia di spaccare tutto. Così, per un gruppo di amici è finito in denuncia il gironzolare notturno per le strade di Vergiate. Colonnine dei servizi danneggiati, cestini e cartelli stradali presi a calci, un carrello della spesa distrutto e in più una telecamera della videosorveglianza comunale abbattuta dal palo di sostegno e asportata. Ragguagli, dati, notizie e informazioni raccolte hanno composto il puzzle. La i fatti accertando le responsabilità per tre di loro, che sono stati già individuati e rintracciati.