Vandali in azione. Vetrina infranta e gazebo bruciato

Un gazebo bruciato e una vetrina di un negozio distrutta. Vandali in azione a Parabiago nelle scorse ore. Il déhors di un bar che si trova in zona Maggiolini è stato dato alle fiamme con parecchi danni per il proprietario che non potrà utilizzarlo a breve. Poi i vandali sono passati a rompere la vetrina di un negozio con un tombino.

I commercianti si sono recati dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Si sta cercando di risalire ai colpevoli tramite le telecamere di sorveglianza, alcune esterne alla scuola superiore. Sul fatto si sta muovendo anche il comando di polizia locale di Parabiago, guidato dal comandate Angelo Imperatori. A tal proposito i ghisa parabiaghesi nei giorni scorsi hanno fatto il punto dell’attività svolta nel 2023. Oltre 8mila i verbali di accertamento al Codice della Strada e quasi 180 gli incidenti, uno ogni due giorni. 8.029 per la precisione i verbali di accertamento al codice della strada e 50 i verbali per violazione al regolamento di polizia urbana del comune di Parabiago. Un centinaio i veicoli sequestrati lo scorso anno, 20 al fermo amministrativo, 2 al sequestro penale e 5 alla confisca. Per quanto riguarda gli incidenti invece, ne sono stati commessi 178, di cui alcuni con prognosi riservata; 52 i feriti e purtroppo anche un decesso. Sono 25 invece i servizi svolti in ambiti civili per via di controlli e indagini svolte dalle polizie amministrativa e giudiziaria. Ad aggiungersi a questi, anche 55 controlli nelle attività commerciali, 32 i sopralluoghi in ambito di polizia edilizia, due ispezioni veterinarie, con il conseguente recupero di sei cani. Aumentano di un 8% gli atti di Polizia giudiziaria, anche i reati sono in aumento di un +17%, rispetto al 2022. Ch.S.