Vandali in azione Carrozza devastata da ragazzi terribili E insulti al capotreno

di Sara Giudici

Prima i vandalismi, poi spunti e minacce contro il capotreno ed infine il vetro della porta sfondata da un martelletto frangivetro. E’ la sintesi di quanto accaduto lunedì sera intorno alle 20,30 all’altezza della stazione di Venegono su un convoglio che viaggiava in direzione di Varese. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni alcuni ragazzi avrebbero vandalizzato il piano superiore del convoglio e a fronte dell’intervento del capotreno l’hanno preso di mira. Arrivati in stazione il gruppo è sceso a Venegono e c’è anche stato chi è arrivato a sfondare una delle porte lanciando uno dei martelletti presente per motivi di sicurezza. Facile immaginare la preoccupazione e la paura degli altri viaggiatori. Il treno viaggiava in direzione di Varese quando un gruppo di ragazzi ha inizia a danneggiare i sedili. In pochi minuti arriva il capotreno che chiede loro di lasciare il convoglio. I ragazzi non sono per nulla dell’idea e dimenticati i sedili se la prendono con il capotreno. Insulti, minacce e sputi con qualche spintone. Poi scendono dal treno. Sembra tutto finito e invece mentre il treno riparte ecco un forte rumore e tutti che si girano verso la porta dove è ben visibile un buco. A farlo il martelletto frangivetro in dotazione ai vagoni per le emergenze. Qualcuno lo ha lanciato contro il vetro danneggiandolo. Una vicenda che porta con sé gran parte delle tematiche di cui negli ultimi si è parlato molto dalla sicurezza dei viaggiatori, ai vandalismi senza dimenticare le aggressioni al personale ferroviario. L’ultimo episodio in provincia di Varese, prima di quello di lunedì a Venegono, risale a dicembre. Un capotreno era stato aggredito e rapinato alla stazione di Laveno Mobello.