Vagava per strada Anziano riportato a casa dagli agenti della Locale

Vagava per strada in stato confusionale, tanto che un passante, intuendo i suoi problemi, l’ha accompagnato al pronto soccorso. Qui, però, il personale sanitario non poteva aiutarlo, perché l’uomo non sapeva dire né il suo nome né il suo indirizzo. È l’emergenza che si è verificata martedì pomeriggio alle 17. Provvidenziale, per risolverla, è stato l’intervento di una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno infatti riconosciuto l’uomo, che in passato aveva già avuto smarrimenti simili. I vigili l’hanno tranquillizzato con l’aiuto del personale sanitario e, appena, possibile l’hanno riportato a casa.