Va a passeggiare alle cave di Molera, cade e precipita per cinque metri

Un’escursione in una zona bella ma anche abbastanza pericolosa, quella delle Cave di Molera, è costata cara a un ventiduenne che nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 13, è scivolato cadendo nel vuoto da un’altezza di cinque metri. Non era la prima volta che il ragazzo si recava in quel luogo per passeggiare, ma ieri il terreno bagnato gli ha giocato un brutto scherzo e così mentre stava percorrendo un sentiero ha perso l’equilibrio ed è scivolato cadendo nel vuoto. Un volo di appena cinque metri che però gli è costato la frattura del bacino.

Dolorante e incapace di rimettersi in piedi il ragazzo è riuscito a prendere il cellulare che aveva in una delle tasche, e che per fortuna non si è rotto nonostante il volo, allertando i soccorsi. Sul posto sono giunti per primi i vigili del fuoco di Varese che l’hanno recuperato grazie all’aiuto degli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale. Il 22enne infatti era finito nella zona delle grotte in prossimità del corso del torrente Lanza, dopo aver imbragato i soccorritori lo hanno issato con la barella sulla parte di roccia per poi affidfarlo alle cure degli uomini del 118 che l’hanno portato all’ospedale di Circolo di Varese.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati numerosi incidenti sui sentieri montani, nei parchi e nelle aree impervie della Lombardia, il più grave dei quali è costato la vita a due alpinisti bergamaschi nella giornata di sabato sulla Grigna Settentrionale in provincia di Lecco. Nella maggior parte dei casi le cadute sono state provocate dal peggioramento delle condizioni meteo, dalla scarsa conoscenza dei luoghi e dall’attrezzatura inadeguata, per questo il Soccorso Alpino ha diramato una nota in cui invita tutti gli escursionisti a prestare grande attenzione durante le loro passeggiate.

Roberto Canali