Usb Varese si mobilita per Salvare l'Ospedale di Gallarate"

Salvare l’ospedale di Gallarate dal rischio di smantellamento: anche il sindacato Usb (Unione sindacale di base) Varese si mobilita. Domani alle 11 ci sarà un presidio presso la struttura ospedaliera gallaratese. Giovedì scorso oltre 2.000 cittadini hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalle associazioni che si occupano di persone fragili, malati cronici, disabili, mandando un segnale forte in difesa dell’ospedale. "Il piano di smantellamento del Sant’Antonio Abate – scrive in una nota il sindacato – vede la contrarietà dell’intera cittadinanza di Gallarate e dei comuni limitrofi, ma anche dei lavoratori dell’aeroporto di Malpensa. Il progetto di un unico ospedale tra Gallarate e Busto Arsizio si inquadra nel piano di smantellamento della sanità pubblica di prossimità. Viene affermato che il Sant’Antonio Abate non funziona. Non può funzionare se vengono chiusi i reparti di radiologia e cardiologia, se il Pronto Soccorso è privo di risorse strumentali e professionali. Affidare ad una cooperativa la chiamata del cardiologo in caso di necessità è uno schiaffo nei confronti dei cittadini ai quali occorre un soccorso immediato e continuativo e non un medico sfruttato e convocato a chiamata". Non è poi trascurabile – per il sindacato – il fatto che l’ospedale sia il riferimento di primo soccorso per i lavoratori di Malpensa, per i passeggeri e per l’indotto che gravita intorno all’aeroporto. R.F.