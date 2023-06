Uomo vittima di furto mentre cambia gomma al parcheggio postale di Saronno

Una gomma a terra nel parcheggio della posta di via Varese, un uomo che provvede a cambiarla mentre qualcuno gli ruba il borsello che conteneva portafoglio e cellulare. È la disavventura raccontata sul gruppo Facebook "Sei di Saronno se..." con un appello per ritrovare il borsello, un modello blu scuro o più precisamente i documenti in esso contenuti. Del resto il sospetto delle vittime è che tutto sia iniziato proprio con i malintenzionati che bucano volontariamente la gomma proprio per poter avere mentre il proprietario dell’auto era impegnato nel cambio della gomma. Uno stratagemma studiato ad arte.