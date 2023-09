Un’altra vittima tra i pedoni . Donna travolta sulle strisce

La comunità di Vermezzo con Zelo è sotto choc per la tragedia avvenuta ieri mattina e costata la vita a Maria Vincenza Simone, donna di 68 anni, originaria di San Giuliano di Puglia (Campobasso), ma molto conosciuta in paese. È accaduto poco prima delle 7 in via Piave. La pensionata era a piedi e si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. Ha corso per andare a prendere il pullman, mentre sopraggiungeva l’auto, una Punto condotta da un giovane di 33 anni che l’ha vista all’ultimo sterzando repentinamente. Manovra che non gli ha permesso di evitarla.

La donna è stata investita e sbalzata a quattro metri di distanza perdendo immediatamente conoscenza. L’allarme è scattato subito e ha portato in via Piave l’equipaggio della Ata di Zelo insieme all’automedica. All’arrivo dei soccorritori la signora era in arresto cardiaco, nonostante le manovre rianimatorie effettuate da un automobilista di passaggio. Quindi il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Saranno i carabinieri a chiarire la dinamica dell’accaduto. Militari che hanno provveduto a porre sotto sequestro il veicolo investitore che sarà oggetto di indagini approfondite. Il conducente è un 33enne agricoltore che è stato sottoposto, come da prassi, ad alcoltest. Dagli esami effettuati non è stata evidenziata l’assunzione di alcol. Il giovane è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale. Sul corpo di Maria Simone verrà eseguita l’autopsia. Una tragedia che ha sollevato le polemiche che si innescano quando perde la vita una persona sulla strada. C’è chi pensa che un semaforo possa servire. Il sindaco di Gudo Visconti Omar Cirulli, precisando che la strada in questione rientra sotto la Competenza di Città Metropolitana, ha spiegato che, in assenza di incontri, hanno ottenuto negli anni la possibilità di incrementare i sistemi di sicurezza a spese del Comune. Illuminazione massiva delle strisce pedonali, installazione di sistemi di videosorveglianza e semaforo a chiamata. Con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile la velocità dei veicoli in transito. La preoccupazione tra i cittadini, soprattutto di coloro che hanno a che fare quotidianamente con quella strada, cresce.