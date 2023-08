Una scultura voluta dai pompieri ricorderà le vittime del Mottarone a Stresa: ecco la storia

Una scultura voluta dai vigili del fuoco del comando del Verbano-Cusio-Ossola come simbolo di vicinanza verso le famiglie e di ricordo delle vittime della tragedia del Mottarone. Nei pressi del punto in cui il 23 maggio del 2021 precipitò la cabina numero 3 della funivia con a bordo 15 passeggeri, è stata posizionata una scultura in legno che raffigura un angelo con alla base 14 fiori, tanti quanti le vittime della tragedia, e sulla spalla una farfalla, come simbolo di rinascita per l’unico sopravvissuto allo schianto, Eitan. L’opera, donata dallo scultore di Armeno (Novara) Marco Vecchi, è stata posizionata su una lastra in serizzo della Val Formazza realizzata e donata dalla ditta Orio Giovanni e Antonini Ivano di Varzo. La scultura è stata collocata al termine della rimozione delle funi traenti dell’impianto, da parte dei vigili del fuoco, su incarico della procura di Verbania per eliminare i rischi per la sicurezza nel tratto di bosco tra la stazione intermedia di Alpino e la vetta del Mottarone. "Ringraziamenti doverosi anche al sindaco di Stresa Marcella Severino e alla famiglia Borromeo per le autorizzazioni concesse per il posizionamento del manufatto" spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Intanto sulla tragedia del 2021, è stata depositata la relazione conclusiva della commissione ministeriale sul tragico incidente alla Funivia del Mottarone. La relazione stigmatizza i comportamenti del direttore di esercizio, Enrico Perocchio. L’ingegnere biellese era contemporaneamente alle dipendenze della società di gestione della funivia e della società incaricata delle manutenzioni. Dito puntato anche contro Luigi Nerini, titolare della società concessionaria della funivia, i cui comportamenti si sono rivelati pregiudizievoli di corretti controlli di sicurezza. Ch.S.