Una scommessa sul futuro Nuovi impianti e ricerca: così le imprese investono

di Lorenzo Crespi

Le imprese varesine continuano a investire. Lo dice un’indagine realizzata dall’Ufficio studi di Confindustria Varese, che ha interpellato un campione di 134 aziende per un totale di oltre 14mila addetti.

Il 74% delle realtà produttive del territorio afferma di aver realizzato investimenti nel corso del 2022. Nella maggior parte dei casi (58%) le imprese che hanno investito lo hanno fatto mettendo in campo risorse superiori rispetto al 2021. Per una su 4 l’impegno è stato uguale all’anno scorso. Tra gli investimenti effettuati, al primo posto si conferma la voce della sostituzione e ammodernamento di impianti (nel 62% dei casi). Seguono gli ampliamenti delle capacità produttive (48%) e gli investimenti immateriali, come ad esempio per le attività di ricerca e sviluppo oppure per i brevetti (27%). Corrisponde invece al 69% la percentuale di aziende che ha dichiarato di avere piani di investimento anche per il 2023.

Tra i fattori di ostacolo, però, figurano l’incertezza per il futuro (segnalata come rilevante dal 42% delle imprese) e i costi energetici (43%).

Lo studio si divide poi in tre focus specifici, su digitalizzazione, sostenibilità e Piano Transizione 4.0. Il 43% delle imprese intervistate ha realizzato nel 2022 almeno un investimento in digitalizzazione, percentuale che rimane simile anche per il 2023. Sistemi informativi e sicurezza informatica il cuore degli investimenti.

Per quanto riguarda, invece, le tematiche relative alla sostenibilità ambientale, dall’indagine emerge che il 37% delle aziende ha effettuato almeno un investimento in quest’ambito nel corso del 2022. Percentuale che nell’anno in corso si prevede crescerà di 5 punti. A farla da padrone nuovi processi aziendali e tecnologie green.

Infine anche gli strumenti del Piano Transizione 4.0 si confermano come centrali nelle scelte di investimento delle aziende varesine effettuate nel 2022: il 51% ha utilizzato un’agevolazione del Piano 4.0.

"La maggior parte delle imprese della provincia di Varese – commenta il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi – non ha smesso di credere nel futuro. In questo scenario la manifattura sta emergendo come un asset strategico per tutto il Paese e, in quanto tale, ha bisogno di essere accompagnata da una politica industriale che sia di sostegno agli investimenti".