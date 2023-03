Una rete di piste ciclabili per cucire i rioni, suggerimenti graditi

Sarà realizzato entro quest’anno il progetto di mobilità delle biciclette denominato "Una gipadua (in bustocco cucitura) per Busto", sul quale l’amministrazione e l’assessorato alla Mobilità sollecitano il coinvolgimento dei cittadini con suggerimenti e proposte prima di arrivare alla definizione degli interventi. Si tratta di "cuciture", cioè piste o corsie ciclabili che metteranno in collegamento i tracciati già esistenti unendo le scuole e i quartieri, opere per le quali sono a disposizione fondi del Ministero pari a 296 mila euro. Il progetto finale prevede la realizzazione di oltre 14 km di infrastrutture per le bici, che andranno ad aggiungersi agli 11 km esistenti. A completare la rete ciclistica ci sono anche le corsie realizzate di recente su via Marco Polo, Monti, Magenta, viale Sicilia. "Come per il Piano urbano della mobilità sostenibile – dice l’assessore Salvatore Loschiavo -la partecipazione dei cittadini sarà indispensabile per stendere un progetto non calato dall’alto". R.F.