Una mobilità più sicura e sostenibile: cittadini coinvolti nel piano

Più sicurezza lungo via Magenta, importante strada di collegamento dal centro ai rioni di Sacconago e Borsano. Completati nei giorni scorsi alcuni interventi nel tratto tra gli incroci con via Deledda – Pirandello e via Marco Polo – Monti, si tratta della realizzazione di una corsia ciclabile, una pista ciclabile e della "casa avanzata", lo spazio riservato alle biciclette, davanti alla linea d’arresto delle auto al semaforo. L’impegno del comune prosegue con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – Pums: è stato avviato il percorso di formazione del nuovo strumento con lo scopo di adeguare i servizi offerti sul territorio alle esigenze dei cittadini con il supporto delle società TTA Trasporti Territorio Ambiente-Trafficlab-Cras. La predisposizione del Pums è accompagnata da una adeguata attività di coinvolgimento dei cittadini, sono infatti previste iniziative di "ascolto" del territorio per raccogliere le istanze dei diversi soggetti e le segnalazioni riguardanti le criticità del sistema della mobilità cittadina.

R.F.